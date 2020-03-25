Российский истребитель Су-57 испытали на предельных режимах

В описании к видео сказано, что лётчики Воздушно-космических сил (ВКС) России полностью освоили Су-57 на всех режимах полёта, в том числе на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.

Во время испытаний лётчики показали одиночный и групповой пилотаж, групповую слётанность в составе звена, полёты на малых и предельно малых высотах. Кроме того, они применили авиационные средства поражения и выполнили элементы ближнего воздушного боя.

Напомним, Су-57 — это первый в России и пока единственный истребитель пятого поколения. Он может поражать как воздушные, так и наземные и морские цели. ВКС России должны передать 76 таких самолётов.