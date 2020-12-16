Наука и технологии
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Российский истребитель Су-57 может получить особую версию для продажи за границу
Двухместную
Первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов заявил журналистам, что российский истребитель пятого поколения Су-57 может получить особую версию для продажи за границу — двухместную.
Собеседник утверждает, что Россия способна создать двухместную версию Су-57 для иностранных заказчиков. Кроме того, само российское минобороны рассматривает такой вариант самолёта для Воздушно-космических сил (ВКС) России.
Ельчанинов говорит, что Россия готова вывести Су-57 на зарубежный рынок. Уже сейчас ведутся переговоры с потенциальными покупателями истребителя. Причём рассматриваются самые разные варианты поставки: как просто самолёта, так и самолёта с полным комплексом вооружения.
Также Ельчанинов сообщил, что в 2021 году завершатся испытания новых типов вооружения для Су-57, которые будут применяться из внутрифюзеляжного пространства.