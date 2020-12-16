Российский истребитель Су-57 может получить особую версию для продажи за границу

Собеседник утверждает, что Россия способна создать двухместную версию Су-57 для иностранных заказчиков. Кроме того, само российское минобороны рассматривает такой вариант самолёта для Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Ельчанинов говорит, что Россия готова вывести Су-57 на зарубежный рынок. Уже сейчас ведутся переговоры с потенциальными покупателями истребителя. Причём рассматриваются самые разные варианты поставки: как просто самолёта, так и самолёта с полным комплексом вооружения.

Также Ельчанинов сообщил, что в 2021 году завершатся испытания новых типов вооружения для Су-57, которые будут применяться из внутрифюзеляжного пространства.