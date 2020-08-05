Российский истребитель Су-57 защитили от света ядерного взрыва

Это остекление может защитить пилота от негативного воздействия инфракрасного и ультрафиолетового излучений. Кроме того, оно защищает от воздействия интенсивного светового излучения при ядерном взрыве.

При остеклении использовались новые материалы, благодаря которым была увеличена ударная прочность — примерно в два раза. Масса при этом уменьшилась вдвое.

Силкин пояснил, что применялась технология формования авиационного «стекла» из листового монолитного поликарбоната. На него нанесли спецпокрытие на основе сплава In-Sn (индий-олово) и золота. Именно оно защищает от излучения.

Су-57 пока не стоит на вооружении у России.