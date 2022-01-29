Российский истребитель выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

Как пишут СМИ, Министерство обороны РФ подтвердило сообщения об инциденте. Он случился на одном из аэродромов Новгородской области.

Известно, что МиГ-31 выкатился за пределы ВВП при взлёте. Отмечается, что это связано с технической неисправностью. Жертв во время инцидента не случилось. На авиационной базе уже началось расследование комиссии Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Сообщается, что МиГ-31 не получил серьёзных повреждений, поэтому он вернётся в строй после устранения проблем технического характера.

Напомним, МиГ-31 — истребитель-перехватчик дальнего действия, первый полёт которого состоялся в 1975 году. Самолёт может перехватывать и уничтожать воздушные цели, в том числе бомбардировщики и крылатые ракеты противника.