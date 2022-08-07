Российский хакер объявил об атаках с человеческими жертвами

Сам Killmilk говорит, что станет первым организатором кибератак, которые повлекут за собой смерти людей. При этом он уверен, что в России станет героем, а за рубежом — преступников.

«Скоро я и Killnet начнут мощные атаки на европейские и американские предприятия, которые косвенно приведут к жертвам. Я приложу все силы, чтобы эти регионы и страны ответили за каждого нашего солдата», — цитирует киберпреступника «Газета.ру».

Он добавил, что группировка планирует напасть на сотрудников американского производителя оружия Lockheed Martin. «Не думаю, что из-за нескольких десятков человеческих жертв в лице сотрудников Lockheed Martin полетят ядерные ракеты», — заявил Killmilk.