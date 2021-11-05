Российский комплекс С-300 перехватил гиперзвуковые ракеты

Испытания прошли на полигоне Капустин Яр. Отмечается, что комплексы специально доработали, чтобы они могли эффективнее бороться с гиперзвуковым оружием.

Напомним, эта система — модернизация С-300, принятой на вооружение в 1978 году. Комплекс способен одновременно обстреливать 24 аэродинамические цели, в том числе стелс-самолёты. Дальность поражения составляет 400 километров на высоте 35 километров.

Эксперты отметили, что оборона критически важных объектов с воздуха стала особенно актуальна после прекращения действия Договора РСМД. Пока это, скорее, потенциальная угроза, но если ракеты появятся в Европе, то время подлёта к российским городам сократится до минимума.