Российский комплекс С-400 назвали лучшим по сравнению с американским Patriot

Турция собирается задействовать С-400 уже до конца 2020 года. Ранее министр обороны страны говорил, что развёртывание комплекса запланировано на октябрь этого года.

Министр иностранных дел Турции также отметил, что С-400 призваны обеспечить мир в регионе. Напомним, США отреагировали резко негативно на начало поставок Россией деталей для зенитно-ракетных комплексов в Турцию. В итоге Америка решила исключить страну из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35. На это глава МИД Турции заявил, что Анкара всё равно стремится создать собственные истребители. Также он добавил, что Турция готова ответить США, если те введут санкции против страны из-за покупки С-400.