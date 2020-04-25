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Российский космический корабль установил рекорд по скорости полёта к МКС
До МКС добраться быстрее, чем из Москвы до некоторых регионов России
Сегодня мы писали, что Россия успешно запустила в космос ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14». Теперь стало известно, что российский космический корабль установил рекорд по скорости полёта к Международной космической станции (МКС).
Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, весь полёт «Прогресс МС-14» занял 3 часа 20 минут. Это назвали лучшим результатом за всё время пилотируемых полётов.
Предыдущий рекорд установил корабль «Прогресс МС-12», который в прошлом году смог достичь МКС почти за тот же промежуток времени, но на 30 секунд дольше.
Сообщается, что «Прогресс МС-14» доставил на станцию 2,5 тонны полезного груза, в том числе топливо, контейнеры с продуктами питания, медикаменты, санитарно-гигиенические материалы и др.