Российский космический корабль установил рекорд по скорости полёта к МКС

Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, весь полёт «Прогресс МС-14» занял 3 часа 20 минут. Это назвали лучшим результатом за всё время пилотируемых полётов.

Предыдущий рекорд установил корабль «Прогресс МС-12», который в прошлом году смог достичь МКС почти за тот же промежуток времени, но на 30 секунд дольше.

Сообщается, что «Прогресс МС-14» доставил на станцию 2,5 тонны полезного груза, в том числе топливо, контейнеры с продуктами питания, медикаменты, санитарно-гигиенические материалы и др.