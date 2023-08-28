Российский космонавт добрался до МКС при помощи ракеты Илона Маска

Отметим, что данный корабль является частью программы SpaceX, основанной американским предпринимателем Илоном Маском.

Событие транслировалось на сайте NASA. Стыковка произошла в автоматическом режиме и была завершена в 16:16 по московскому времени. В ближайшее время члены экипажа перейдут на борт станции, где проведут около шести месяцев.

Запуск ракеты Falcon 9 с кораблём Crew Dragon произошёл с космодрома имени Кеннеди во Флориде. Вместе с Константином Борисовым к МКС отправились американский астронавт Жасмин Могбели, астронавт ЕКА Андреас Могенсен и японский астронавт Сатоси Фурукава.

Отметим, что произошедшее является важным шагом в развитии международного космического сотрудничества и демонстрирует, как частный и государственный секторы могут работать вместе для достижения общих целей.