Российский космонавт напечатал на МКС человеческий хрящ

Космонавт использовал специальный магнитный биопринтер, созданный российскими исследователями, чтобы изготовить человеческую хрящевую ткань из нескольких изолированных клеток. Эта работа может привести к появлению технологии регенерации тканей во время длительных космических полётов.

Биопринтер работает по следующему принципу: он передвигает и соединяет части изначального материала с помощью магнитного поля. Метод требует, чтобы клетки были взвешены в парамагнитной среде с содержанием ионов гадолиния. Сложность в том, что эти ионы в определённой концентрации опасны для клеток. Один из способов обойти проблему — это провести эксперимент в условиях микрогравитации.