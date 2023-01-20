Российский космонавт научился управлять "Союзом" в одиночку

Российский космонавт научился управлять "Союзом" в одиночкуИ справился с испытаниями успешно
Олег Кононенко, космонавт Роскосмоса, завершил тренировку на комплексном тренажере "Союза МС", сообщает Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК). Такие занятия обычно проводятся в составе экипажа. Однако космонавт справился с этим в одиночку.
Фото: Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина
Таким образом ЦПК изучал особенности управления "Союзом" космонавтом в случае, если командиру придется управлять кораблем без бортинженеров.
Занятия такого формата не являются неожиданностью для инструкторов. Тренировки по управлению пилотируемым космическим кораблем позволяют подготовить космонавтов к возможным нештатным ситуациям, а также к экспедиции с участниками космического полета, не прошедшими многолетнюю подготовку.
По словам научного сотрудника и инструктора экипажа Айдара Бикмучева, сложность испытания заключалась в том, что Кононенко самостоятельно управлял пилотируемым космическим кораблем пока на креслах бортинженеров, расположенных слева и справа от него, находились макеты исходного груза.