Российский космонавт научился управлять "Союзом" в одиночку

По словам научного сотрудника и инструктора экипажа Айдара Бикмучева, сложность испытания заключалась в том, что Кононенко самостоятельно управлял пилотируемым космическим кораблем пока на креслах бортинженеров, расположенных слева и справа от него, находились макеты исходного груза.