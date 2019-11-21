Российский космонавт объяснил, почему женщин тяжело отправлять в космос

Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на интервью журналистки Софико Шеварднадзе с космонавтом. Она спросила Рязанского, почему в космос летали лишь четыре россиянки и 50 американок. Космонавт заявил, что «никто не будет подгонять запуск ракеты или выход в космос под фазу менструального цикла». Однако он тут же признал, что физиология американкам, например, в работе не мешает.

Впрочем Рязанский всё равно уверен, что мужчины имеют более стабильный гормональный уровень и высокую устойчивость к психологическим и вестибулярным перегрузкам.

Также космонавт отметил, что женщины сами намного реже подают заявки в отряд космонавтов. Вероятно, причиной тому являются устойчивые гендерные стереотипы.