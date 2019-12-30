Российский космонавт озвучил проблемы страны в космосе

По словам специалиста, стагнация началась ещё в начале 2000-х годов. Причин тому несколько. Первой космонавт назвал технологическое отставание. По его словам, российский сегмент Международной космической станции (МКС) построен по технологиям 1980-х годов. Перспективные модули (многофункциональный лабораторный модуль «Наука» и Научно-энергетический модуль) всё ещё находятся на Земле, хотя должны были появиться на станции в 2008-2009. Корабль «Союз» Падалка назвал надёжным, но устаревшим. Сейчас аппарат проходит «бесконечные модернизации».

Второй причиной космонавт считает «неэффективное и нецелевое использование бюджетных и коммерческих средств в отрасли». А третьей — нехватку квалифицированных специалистов. Сейчас «произошёл перекос» в сторону управленцев, юристов, экономистов, финансистов. Хотя у зарубежных космических агентств топ-менеджмент, как правило, имеет инженерно-техническое образование.