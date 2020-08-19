Российский космонавт увидел в небе пять неопознанных объектов

Вагнер уточнил, что объекты летели параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга. Космонавт предположил, что это могли быть «метеоры, спутники или...?». Вагнер передал информацию об объектах руководству Роскосмоса, в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН.

ТАСС уточняет, что космонавт снимал полярное сияние над Антарктидой на долготе Австралии. Вагнер делал по кадру в секунду, но затем собрал их в видео 25 кадров в секунду. Реальное время наблюдения объектов составляет 52 секунды.