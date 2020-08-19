Наука и технологии
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Российский космонавт увидел в небе пять неопознанных объектов
Он не знает, что это
Российский космонавт Иван Вагнер, который сейчас находится на Международной космической станции (МКС), заснял в небе над Антарктидой пять неопознанных объектов. Они перемещались по небу параллельно друг другу.
Увидеть объекты можно на 9-12 секундах записи:
Вагнер уточнил, что объекты летели параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга. Космонавт предположил, что это могли быть «метеоры, спутники или...?». Вагнер передал информацию об объектах руководству Роскосмоса, в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН.
ТАСС уточняет, что космонавт снимал полярное сияние над Антарктидой на долготе Австралии. Вагнер делал по кадру в секунду, но затем собрал их в видео 25 кадров в секунду. Реальное время наблюдения объектов составляет 52 секунды.