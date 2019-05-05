Российский крейсер получил звание сильнейшего в мире

Модернизация завершится в 2022 году. Крейсер сейчас находится на ремонте на машиностроительном предприятии «Севмаш». Будут усовершенствованы практически все системы корабля. Обновление коснётся и зенитно-ракетных комплексов — реализуют вариант С-400. Это позволит крейсеру перехватывать на расстоянии до 400 км истребители, баллистические и крылатые ракеты, передвигающиеся на гиперзвуковых скоростях.

Улучшится системы защиты корабля. «Адмирал Нахимов» сможет даже защищать прибрежные города от воздушных угроз. Противокорабельные крылатые ракеты П-700 «Гранит» крейсера заменят на ракеты «Оникс», «Калибр» и, вероятно, гиперзвуковые «Цирконы». Управлять ими будут по радиосвязи.