Российский квантовый симулятор за 2 часа решил сложную задачу, на которую уходит неделя у суперкомпьютера

Как пишет ТАСС, квантовый симулятор должен был просчитать поведения фотонов в модели Бозе-Хаббарда. Проблема этой задачи в том, что объём вычислений экспоненциально растёт по мере увеличения числа взаимодействующих объектов.

Однако для квантового симулятора это не проблема. Кубиты в нём можно настроить так, чтобы они вели себя так, как фотоны или другие бозоны внутри модели Бозе-Хаббарда.

Российский квантовый симулятор построен на базе пяти сверхпроводящих кубитов. Этого хватило, чтобы точно просчитывать взаимодействия фотонов за два часа. В будущем учёные хотят сделать ещё более сложные квантовые симуляторы.