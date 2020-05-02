Российский «летающий» бронеавтомобиль подготовили к испытаниям

Как пишет издание «Российская газета», ссылаясь на министерство обороны России, в стране уже завершились опытно-конструкторские работы по созданию бронированного автомобиля «Тайфун-ВДВ». В скором времени разработчики приступят к госиспытаниям машин.

По итогам этих испытаний «Тайфун-ВДВ» примут на вооружение в Воздушно-десантные войска. Сообщается, что бронеавтомобили начнут поступать в армию уже в текущем году.

Машина имеет колёсную формулу 4х4, комбинированную защиту из керамической брони и уменьшенную снаряжённую массу. Отмечается, что «Тайфун-ВДВ» можно оснастить крупнокалиберным пулемётом «Корд», а также другим вооружением на турельной установке.

СМИ ранее сообщали, что «Тайфун-ВДВ» может выдержать взрывы мощностью до шести килограммов в тротиловом эквиваленте под колёсом и до четырёх килограммов — под днищем.