Российский магазин запретил тратить накопленные бонусы на технику Apple и консоли

В списке товаров-исключений (на которые не распространяются бонусные рубли) есть техника Apple, игровые консоли и аксессуары, наушники True Wireless и др.

В соцсетях представители «М.Видео» написали, что у магазина появились «некоторые ограничения по приёму бонусных рублей». При этом в торговой сети заявили, что для покупателей в каталоге остаются тысячи товаров, которые можно приобрести с выгодой.

Напомним, по бонусной программе «М.Видео» можно получать баллы за покупки в магазинах, а потом тратить их на оплату части других покупок. Пользователи остались недовольны тем, что больше не могут потратит бонусы на указанные выше товары.