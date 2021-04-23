Наука и технологии
Сегодня в 13:19
Российский магазин запретил тратить накопленные бонусы на технику Apple и консоли
Это «М.Видео»
Крупный российский магазин «М.Видео» обновил правила своей бонусной программы без ведома клиентов. Теперь покупатели не могут потратить накопленные бонусы на технику Apple, консоли и некоторые другие товары.
В списке товаров-исключений (на которые не распространяются бонусные рубли) есть техника Apple, игровые консоли и аксессуары, наушники True Wireless и др.
В соцсетях представители «М.Видео» написали, что у магазина появились «некоторые ограничения по приёму бонусных рублей». При этом в торговой сети заявили, что для покупателей в каталоге остаются тысячи товаров, которые можно приобрести с выгодой.
Напомним, по бонусной программе «М.Видео» можно получать баллы за покупки в магазинах, а потом тратить их на оплату части других покупок. Пользователи остались недовольны тем, что больше не могут потратит бонусы на указанные выше товары.