Российский МиГ-35 признали достойным конкурентом новейшему американскому истребителю

МиГ-35 имеет радар, способный обнаруживать цели на расстоянии в 200 километров, низкую радиолокационную заметность, а также новую систему управления. Особенно журналисты похвалили факт наличия на самолёте девяти узлов подвески вооружения. МиГ-35 при этом совместим с корректируемыми авиационными бомбами КАБ-500 с наведением по лазерной подсветке целей и по ГЛОНАСС. Это значит, что истребитель может участвовать в боевых действиях высочайшей интенсивности. МиГ-29, являющийся базовой моделью для МиГ-35, на это неспособен.

В целом, хоть истребитель и идёт под обозначением 4++, его характеристики максимально приближены к пятому поколению. Именно поэтому его можно назвать достойным конкурентом американскому F-35.