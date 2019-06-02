Российский модернизированный бомбардировщик будет дозаправляться прямо в воздухе

По словам корреспондента канала, главные отличия нового Ту-22М3М от Ту-22М3 заключается в расположении оружия на самолёте, а также в наличии штанги топливозаправки. Последняя присутствовала изначально у ранних модификаций бомбардировщика, однако после подписания в 1979 году договора с США об ограничении стратегических вооружений штанги были сняты со строевых самолётов. На новые машины оборудование тоже не устанавливалось до сих пор.

Помимо установки штанги конструкторы полностью заменили внутреннюю «начинку» самолёта и более 80% оборудования, установили новый комплекс радиоэлектронного противодействия и новую систему управления с локатором.