Российский новейший истребитель хотят оснастить электродвигателями

Об этом пишет издание «Известия», ссылаясь на источники в военно-промышленном комплексе. Сообщается, что первый полёт прототипа модернизированного «электрического» Су-57 должен пройти в середине 2022 года. Сейчас инженеры добиваются перехода к полностью электромеханическому приводу всех управляющих поверхностей на самолёте. Отмечается, что это только улучшит манёвренность истребителя и облегчит техническое обслуживание.

Специалисты говорят, что переход на полностью электрические приводы будет сложной задачей, но результат будет потрясающим.

Лётчик-испытатель Герой России Олег Мутовин рассказал журналистам, что гидравлические системы на современных боевых машинах весьма уязвимы во время боя. Поэтому самолёт с электродвигателями будет надёжнее.