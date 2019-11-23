Российский онлайн-кинотеатр отдаёт подписку на фильмы со скидкой 58%

С 25 ноября по 1 декабря можно купить годовой доступ к коллекции ivi за 1999 рублей. Правда, предложением могут воспользоваться только пользователи Smart TV и веб-версии онлайн-кинотеатра, ещё не имеющие подписки.

Обычная стоимость подписки на 12 месяцев составляет 4788 рублей. Автопродление подписки, приобретённой со скидкой, обойдётся в 2990 рублей каждый год. Отказаться от услуги можно в любой момент.

За 1999 рублей участник акции получит доступ к более 80 000 сериалов и фильмов из коллекции ivi. Просматривать их можно в качестве 4К, HDR, Full HD. Реклама просмотру мешать не будет.