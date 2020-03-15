Российский онлайн-кинотеатр открыл для всех бесплатный доступ

Об этом редакции Ferra.ru сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра. С сегодняшнего дня, 15 марта, весь контент видеоплатформы Premier будет доступен абсолютно бесплатно всей русскоязычной аудитории по всему миру.

«Мы уверены, что это станет хорошим и полезным подарком в сложившейся ситуации, когда огромное количество людей вынуждено находиться дома...», — заявили в пресс-службе Premier.

На платформе доступны сериалы «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Учителя», «Бихэппи», «Мёртвое озеро», «Секта» и др. Также в Premier можно найти различные фильмы: российские (например, «Холоп») и зарубежные.