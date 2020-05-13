Российский оператор Билайн начал бороться с массовой гибелью пчёл в стране

Как сказано в пресс-релизе, поступившем в редакцию Ferra.ru, Билайн запускает информационную платформу обмена данными между фермерами и пчеловодами. Её цель — сократить риски массовой гибели пчёл на территории России. Платформу оператор создал совместно с экспертами в сфере пчеловодства и специалистами по вопросам биоразнообразия.

Проект так и называется «Спаси пчёл». Платформа является бесплатной. Она будет автоматически предупреждать пчеловодов об обработке ближайших полей пестицидами. Именно они, по исследования учёных, — одна из основных причин гибели насекомых-опылителей. На платформе фермерам нужно будет указывать дату и время обработки полей, а пчеловоды будут получает sms-оповещения об этом.