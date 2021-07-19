Российский оператор дарит покупателям кнопочного телефона безлимитный интернет

Оператор предлагает телефон Joy HL2821A 4G. Он стоит 2890 рублей. Как получить в подарок бесплатный безлимитный интернет, точно не сообщается. Но очевидно, что надо прийти за покупкой телефона в салон «Мотива».

Joy HL2821A 4G поддерживает работу в сетях 4G и технологию связи VoLTE. Кроме того, телефон можно превратить в точку доступа для раздачи интернета. Поскольку «Мотив» дарит безлимитный интернет, было бы логично ожидать, что оператор отключит последнюю функцию.

В телефоне предустановлены WhatsApp, YouTube, карты Google, помощник Google, Facebook и другие.