Российский оператор доставит SIM-карты на дом на Яндекс.Такси

В пресс-релизе оператора сказано, что на фоне мер по борьбе с COVID-19 резко выросло число интернет-заказов SIM-карт. Поэтому Tele2 решил сотрудничать с Яндекс.Такси, чтобы водители могли доставлять карты во время выполнения заказов.

Сообщается, что оплатить тариф и активировать «симку» клиент может уже после её получения. Днём время от оформления заказа до передачи пользователю сравнимо с продолжительностью средней поездки на такси.

Доставка через Яндекс.Такси доступна клиентам в Москве и Московской области, Томске, а также в ряде городов Иркутской области и Красноярского края. В течение одной-двух недель услуга появится в более чем 300 городах России.