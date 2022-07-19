Российский оператор «МегаФон» может обанкротиться из-за западных санкций

Усманов назвал реальным риск банкротства трёх основных дочерних компаний USM — «МегаФона», «Металлоинвеста» и «Удоканской меди». Утверждается, что это подтвердили экспертные исследования крупнейших международно признанных аудиторских фирм.

Дело в том, что из-за санкций «МегаФон» может просрочить выплату банковского кредита, а это грозит перекрёстным дефолтом по всем другим кредитам. Банкротства, по словам Усманова, не получится избежать в долгосрочной перспективе.

Миллиардер также утверждает, что последствия этого «невозможно ни исправить, ни оценить количественно», они «повлияют на жизнь сотен тысяч работников и их семей».

Совет Европы, впрочем, уже счёл недоказанной угрозу «серьёзного и непоправимого вреда» в результате замораживания средств Усманова.