Российский оператор разрешил оформлять SIM-карты через интернет без паспорта

В пресс-релизе оператора сообщается, что Tele2 упрощает оформление SIM-карт, а это особенно актуально сейчас на фоне введения режима самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции в регионах страны.

Пользователи могут выбрать номер и тариф на сайте Tele2. Затем им надо нажать кнопку «Госуслуги» в интернет-магазине оператора, чтобы автоматически заполнить поля формы.

Таким образом пользователь может быстро предоставить Tele2 необходимую информацию, а компания получит корректные данные об абоненте. Пользователю нужно только подтвердить своё согласие на передачу сведений с портала госуслуг в Tele2.

Оператор связи также напомнил, что его фирменные салоны продолжают работать с соблюдением мер повышенной безопасности.