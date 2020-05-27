Наука и технологии
Сегодня 13:48
Российский оператор разрешил самостоятельно менять название сети
Но за дополнительную плату
Российский оператор Yota разрешил абонентам самостоятельно менять название сети. Правда, за это придётся заплатить 99 рублей.
Новая услуга оператора так и называется «Название сети». Пользователи теперь сами смогут выбрать, какое слово будет отображаться на месте «Yota» на экране смартфона. В названии можно использовать буквы латинского алфавита и цифры. Нельзя ввести более 16 символов.
Чтобы подключить услугу, нужно набрать на телефоне *137#.
Издание «Ведомости» напоминает, что в конце марта название сотовой сети сменил оператор МТС. Теперь вместо «MTS RUS LTE» на экране смартфона видно «MTS # BUD’ DOMA LTE». Подобное недавно проделал и «Билайн». Сначала он сменил название на «#beefree» для рекламной кампании сервиса BeeFree, а затем на «#mirnoenebo75» в честь Дня победы.