Российский оператор разрешил самостоятельно менять название сети

Новая услуга оператора так и называется «Название сети». Пользователи теперь сами смогут выбрать, какое слово будет отображаться на месте «Yota» на экране смартфона. В названии можно использовать буквы латинского алфавита и цифры. Нельзя ввести более 16 символов.

Чтобы подключить услугу, нужно набрать на телефоне *137#.

Издание «Ведомости» напоминает, что в конце марта название сотовой сети сменил оператор МТС. Теперь вместо «MTS RUS LTE» на экране смартфона видно «MTS # BUD’ DOMA LTE». Подобное недавно проделал и «Билайн». Сначала он сменил название на «#beefree» для рекламной кампании сервиса BeeFree, а затем на «#mirnoenebo75» в честь Дня победы.