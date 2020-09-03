Российский оператор с бесплатной связью лишился сотовой сети

В пресс-релизе DANYCOM.Mobile сообщил, что намеревается сменить хост-оператора. Срок действия партнёрского договора с Tele2 закончился, а продлевать контракт не стали. Причинами такого решения в DANYCOM.Mobile назвали некорректные финансовые расчёты со стороны Tele2, требование оплаты за фактически неоказанные услуги и некорректную работу сети партнёра в некоторых регионах. Сейчас DANYCOM.Mobile ведёт переговоры с другим оператором сотовой связи, но пока договор не заключён. Из-за смены партнёра, кстати, могут наблюдаться перебои связи.

Стоит отметить, что DANYCOM.Mobile резко высказывается о Tele2 в своём заявлении. Виртуальный оператор пишет, что нужно «более детально и внимательно относиться к выбору хост-операторов и технических партнёров».

Телеком-аналитик Сергей Половников из агентства Content-review предположил, что DANYCOM.Mobile не нашёл денег на оплату дальнейшей работы с Tele2 и теперь пытается раздуть скандал.

UPD:

Компания Tele2 сообщила свою позицию по данному вопросу. Дирекция по корпоративным коммуникациям оператора рассказала, что DANYCOM.Mobile систематически нарушал и нарушает контрактные обязательства в части платы за работу на сетях Tele2. Компания уже не раз давала DANYCOM.Mobile отсрочку по платежам. Сейчас Tele2 рассматривает возможность обращения в суд для взыскания полной задолженности с бывшего партнёра.