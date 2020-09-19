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Российский оператор с бесплатной связью ухудшил условия тарифов
После разрыва с Tele2
Недавно российский оператор с бесплатной связью Danycom Mobile лишился сотовой сети партнёра Tele2. В начале недели компания объявила о партнёрстве с MCN Telecom. Начался перевод абонентов в новую сеть и вместе с тем смена условий тарифов. Они стали явно хуже, чем предлагал Danycom изначально.
Чтобы перейти в сеть MCN Telecom, абоненту нужно заполнить онлайн-форму на сайте компании. Перевод происходит через восемь дней после отправки заявки. После фактического переноса SIM-карта Danycom перестаёт работать. Получить новую симку MCN Telecom можно в офисах компании или по почте.
При переходе в новую сеть абонентам предлагают линейку из четырёх тарифных планов. Ранее у Danycom были два тарифа с бесплатной связью: либо с небольшим пакетом мобильного трафика и минут, либо без интернета, но с большим пакетом минут.
Теперь же в тарифе «Бесплатный» по-прежнему нет абонентской платы, есть 200 МБ интернет-трафика. Чтобы его подключить, нужно согласиться на получение бесплатных SMS. Бесплатных минут Danycom теперь вообще не предлагает.