Российский оператор с бесплатной связью ухудшил условия тарифов

Чтобы перейти в сеть MCN Telecom, абоненту нужно заполнить онлайн-форму на сайте компании. Перевод происходит через восемь дней после отправки заявки. После фактического переноса SIM-карта Danycom перестаёт работать. Получить новую симку MCN Telecom можно в офисах компании или по почте.

При переходе в новую сеть абонентам предлагают линейку из четырёх тарифных планов. Ранее у Danycom были два тарифа с бесплатной связью: либо с небольшим пакетом мобильного трафика и минут, либо без интернета, но с большим пакетом минут.

Теперь же в тарифе «Бесплатный» по-прежнему нет абонентской платы, есть 200 МБ интернет-трафика. Чтобы его подключить, нужно согласиться на получение бесплатных SMS. Бесплатных минут Danycom теперь вообще не предлагает.