Российский оператор связи предложил услугу блокировки рекламы в интернете

Оператор обещает, что блокировщик уберёт «значительную часть рекламы в браузере, приложениях и играх». Кроме того, инструмент позволит снизить объёмы сбора данных об абоненте в интернете, обещает «Тинькофф Мобайл». Использовать «Блокировку рекламы» смогут все абоненты, вне зависимости от города проживания, операционной системы смартфона или браузера. Первые семь дней будет доступна пробная бесплатная версия.

Издание Roem напоминает, что аналогичная услуга появилась у МТС ещё в октябре 2020 года. Её стоимость составляет 2,5 рубля в сутки. Также журналисты рассказали, что европейские мобильные операторы предлагают блокировку рекламы с 2015 года.