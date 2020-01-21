Российский оператор впервые провёл мобильную связь в Антарктиде

Оборудование МТС было установлено на территории антарктической станции «Прогресс». Сигнал связи распространяется на жилые и служебные модули станции, территорию аэродрома и залив для швартовки судов.

Для установки базовой станции МТС объединилась с Российской антарктической экспедицией. Благодаря проекту полярники могут звонить близким и коллегам антарктических станций других стран. Также связь позволяет определять местоположение участников экспедиции.

Спутниковый канал связи для оборудования МТС предоставил российский оператор спутниковой связи «Сатис-ТЛ-94».

МТС укрепила базовую станцию для того, чтобы она могла работать при низких температурах и сильных ветрах.