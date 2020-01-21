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Российский оператор впервые провёл мобильную связь в Антарктиде
Теперь полярники могут звонить друзьям
Оператор МТС установил базовую станцию сотовой связи в Антарктиде. Так компания стала первой среди российских, кто провёл мобильную связь на континенте.
Оборудование МТС было установлено на территории антарктической станции «Прогресс». Сигнал связи распространяется на жилые и служебные модули станции, территорию аэродрома и залив для швартовки судов.
Для установки базовой станции МТС объединилась с Российской антарктической экспедицией. Благодаря проекту полярники могут звонить близким и коллегам антарктических станций других стран. Также связь позволяет определять местоположение участников экспедиции.
Спутниковый канал связи для оборудования МТС предоставил российский оператор спутниковой связи «Сатис-ТЛ-94».
МТС укрепила базовую станцию для того, чтобы она могла работать при низких температурах и сильных ветрах.