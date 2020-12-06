Российский оператор выпустил тариф с ценой 51 рубль за гигабайт

Как пишет Content-Review, новый тариф для частных клиентов называется True cost. Абонентская плата по нему составляет 50 рублей в месяц, но не предоставляет никаких услуг. Абонент лишь получает возможность совершать звонки на все мобильные России по 1,29 руб/мин и бесплатно внутри сети.

За мобильный интернет тоже есть абонентская плата — 50 рублей в месяц. Один гигабайт стоит 51,2 рубля. Ежемесячная плата за отправку SMS составляет 25 рублей. А вот одно сообщение стоит 0,18 рубля.

В MCN Telecom считают, что новый тариф позволит установить «прозрачные взаимоотношения между абонентом и мобильным оператором, является выгодным для обеих сторон».