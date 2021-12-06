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Российский оператор Yota предложил абонентам самостоятельно назначить цену тарифа

Подбирает под нужную сумму количество минут и гигабайтов
Оператор сотовой связи Yota добавил любопытную функцию — теперь абонент может сам назначить сумму, которую готов тратить на связь. Под эту цену Yota предложит набор услуг.
Российский оператор Yota предложил абонентам самостоятельно назначить цену тарифа

Новая опция доступна на сайте https://choice.yota.ru/. На этой странице сначала нужно ввести приемлемую сумму. Затем нужно нажать на кнопку «Подобрать тариф» и увидеть подходящие пакеты услуг.

Количество минут и гигабайтов в тарифе может меняться в зависимости от региона России. Например в Москве за 500 рублей можно выбрать один из пакетов: 484 минуты и 22 Гб или 52 минуты и 44 Гб. В Санкт-Петербурге за эти же деньги можно получить 406 минут и 50 Гб.

В целом, абоненты могут подобрать себе подходящее количество минут и гигабайтов, а также подключить безлимитный доступ к различным приложениям, в том числе «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp и др.

Источник: Пресс-служба Yota
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