Российский оператор Yota предложил абонентам самостоятельно назначить цену тарифа

Новая опция доступна на сайте https://choice.yota.ru/. На этой странице сначала нужно ввести приемлемую сумму. Затем нужно нажать на кнопку «Подобрать тариф» и увидеть подходящие пакеты услуг.

Количество минут и гигабайтов в тарифе может меняться в зависимости от региона России. Например в Москве за 500 рублей можно выбрать один из пакетов: 484 минуты и 22 Гб или 52 минуты и 44 Гб. В Санкт-Петербурге за эти же деньги можно получить 406 минут и 50 Гб.

В целом, абоненты могут подобрать себе подходящее количество минут и гигабайтов, а также подключить безлимитный доступ к различным приложениям, в том числе «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp и др.