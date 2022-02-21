Российский ответ противотанковому комплексу «Джавелин» почти готов встать на вооружение

Сообщается, что холдинг «Высокоточные комплексы» приступил к финальному этапу стрельбовых испытаний. Также машина проходит лабораторно-дорожные испытания.

ПТРК «Корнет» предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе с современными средствами динамической защиты. Версия «Корнет-Д» способна поражать даже воздушные цели. Ракета в комплексе наводится по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы была увеличена до 10 километров с 5,5.

Сейчас «Корнет-Д» создаётся для двух вариантов носителей: колёсной базы бронеавтомобиля «Тигр-М» и гусеничной базы боевой машины десанта БМД-4М.