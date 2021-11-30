Российский «Панцирь» превратили в «охотника» на беспилотников

По словам Оздоева, комплекс может эффективно обнаруживать и уничтожать все типы ударных беспилотников, состоящих на вооружении. Поэтому есть мнение, что модернизированный ЗРПК способен стать основой тактической противовоздушной обороны.

Эксперты полагают, что на базе «Панцирь-С1М» может быть выстроена эффективная модульная сеть противовоздушной обороны, способная прикрывать любые воинские части от малоразмерных и ударных БЛА, высокоточного оружия, самолётов и вертолётов.

Также комплекс теперь может выпускать новые гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты (ЗУР). Это увеличило дальность поражения цели с 20 до 30 километров и высоту с 15 до 18 километров.