Российский «Панцирь» превратили в «охотника» на беспилотников

Наука и технологии
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Российский «Панцирь» превратили в «охотника» на беспилотниковКомплекс может стать основой тактической ПВО
Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев сообщил, что модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М» сможет «охотиться» на все типы беспилотных летательных аппаратов (БЛА), в том числе ударные.
По словам Оздоева, комплекс может эффективно обнаруживать и уничтожать все типы ударных беспилотников, состоящих на вооружении. Поэтому есть мнение, что модернизированный ЗРПК способен стать основой тактической противовоздушной обороны.
Эксперты полагают, что на базе «Панцирь-С1М» может быть выстроена эффективная модульная сеть противовоздушной обороны, способная прикрывать любые воинские части от малоразмерных и ударных БЛА, высокоточного оружия, самолётов и вертолётов.
Также комплекс теперь может выпускать новые гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты (ЗУР). Это увеличило дальность поражения цели с 20 до 30 километров и высоту с 15 до 18 километров.
Источник: ТАСС