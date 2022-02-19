Российский «Панцирь-СМ» получил уникальную навигационную систему

В ней реализовано уникальное сочетание ключевых параметров современных систем ориентирования - высокой точности автономного определения углов, времени готовности и устойчивости к внешним воздействующим факторам. Она применена в рамках опытно-конструкторской работы по модернизации ЗРПК "Панцирь". Сейчас оснащенный новой системой навигации ЗРПК проходит испытания