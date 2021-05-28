Российский подпольный интернет-рынок наркотиков вырос в 150 раз

Если в 2016 году объём транзакций на «Гидре» составлял $9,3 млн, то в 2020 он был уже равен $1,4 млрд, а по другим данным и вовсе $2 млрд.

Об этом журналисты узнали из исследования американских компаний Chainalysis и Flashpoint. Площадка «Гидра» запустилась в 2015 году. Известна она, в первую очередь, тем, что там происходит торговля наркотиками. Тем не менее, кроме наркотиков там продают фальшивые деньги и документы, инструкции по противозаконной деятельности, услуги по взлому аккаунтов и кибератакам. В основном транзакции на «Гидре» проходят через криптовалюту.

Эксперты считают, что рост площадки был обеспечен благодаря давлению на другие киберпреступные порталы. Некоторые эксперты полагают, что «Гидра» может сотрудничать с правоохранительными органами.