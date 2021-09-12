Российский подводный крейсер пострелял «Гранитом»

Как пишет «Военное обозрение», стрельба производилась из подводного положения. «Гранит» поразил надводную мишень, которая имитировала корабль противника. Цель располагалась на расстоянии более 100 километров.

По итогам стрельбы отметили, что «Гранит» по-прежнему эффективен для борьбы с надводными корабельными группировками. В целом, ракета может поражать цели на расстоянии до 500 километров. Она способна преодолеть противоракетную оборону противника.

Эти стрельбы проводились в рамках учений Северного флота. Помимо этого, в субботу стреляли эсминец «Адмирал Ушаков» и ракетный комплекс «Бал».

Отметим, что АПРК К-266 «Орёл» — это восьмой корабль проекта 949А «Антей».