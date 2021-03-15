Наука и технологии
Сегодня в 14:29
Российский поисковик обяжут устанавливать в браузеры
Чтобы он работал по умолчанию
Журналисты узнали, что Минцифры намерено расширить действие закона об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны и другие устройства. Ведомство хочет, чтобы производители девайсов устаналивали отечественную поисковую систему по умолчанию в браузере.
Как пишет «Коммерсант», Минцифры подготовит постановление для расширения закона к апрелю. В пресс-службе ведомства сказали, что с 1 июля российские пользователи получат «возможность использования российской поисковой системы по умолчанию». Эксперты считают, что речь идёт в первую очередь о Яндексе.
В Яндексе же заявили, что наиболее оптимальным решением станет окно выбора поисковика. В Минцифры разъяснили, что при исполнении закона российские приложения должны будут находиться рядом с другими программами того же класса.