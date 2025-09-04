Российский прибор для изучения лунной пыли полетит на китайском «Чанъэ-7»

Прибор позволит учёным изучать лунную пыль и приповерхностную экзосферу Луны, регистрировать микрометеориты и вторичные частицы лунного реголита, а также исследовать низкоэнергетичную плазму рядом с поверхностью спутника.

Экзосфера Луны — это очень разрежённая «атмосфера», которая пропускает метеориты на поверхность. При падении метеоритов с поверхности выбиваются частицы, называемые вторичными, которые прибор сможет анализировать. Из-за тонкости экзосферы изучать её можно только с поверхности Луны.

Миссия «Чанъэ-7» планируется к запуску во втором полугодии 2026 года. Основная цель — научные исследования в районе Южного полюса Луны.