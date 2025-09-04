Наука и технологии
Опубликовано 04 сентября 2025, 21:25
1 мин.

Российский прибор для изучения лунной пыли полетит на китайском «Чанъэ-7»

В следующем году
Российский научный прибор «Пылевой мониторинг Луны» будет установлен на китайский космический аппарат миссии «Чанъэ-7». Соответствующий меморандум подписали «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация после встречи президентов России и Китая.
Российский прибор для изучения лунной пыли полетит на китайском «Чанъэ-7»

© Ferra.ru

Прибор позволит учёным изучать лунную пыль и приповерхностную экзосферу Луны, регистрировать микрометеориты и вторичные частицы лунного реголита, а также исследовать низкоэнергетичную плазму рядом с поверхностью спутника.

Экзосфера Луны — это очень разрежённая «атмосфера», которая пропускает метеориты на поверхность. При падении метеоритов с поверхности выбиваются частицы, называемые вторичными, которые прибор сможет анализировать. Из-за тонкости экзосферы изучать её можно только с поверхности Луны.

Миссия «Чанъэ-7» планируется к запуску во втором полугодии 2026 года. Основная цель — научные исследования в районе Южного полюса Луны.

Источник:Telegram
Автор:Максим Многословный
Теги:
#В России
,
#Луна
,
#Китай