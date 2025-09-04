Опубликовано 04 сентября 2025, 21:251 мин.
Российский прибор для изучения лунной пыли полетит на китайском «Чанъэ-7»В следующем году
Российский научный прибор «Пылевой мониторинг Луны» будет установлен на китайский космический аппарат миссии «Чанъэ-7». Соответствующий меморандум подписали «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация после встречи президентов России и Китая.
© Ferra.ru
Прибор позволит учёным изучать лунную пыль и приповерхностную экзосферу Луны, регистрировать микрометеориты и вторичные частицы лунного реголита, а также исследовать низкоэнергетичную плазму рядом с поверхностью спутника.
Экзосфера Луны — это очень разрежённая «атмосфера», которая пропускает метеориты на поверхность. При падении метеоритов с поверхности выбиваются частицы, называемые вторичными, которые прибор сможет анализировать. Из-за тонкости экзосферы изучать её можно только с поверхности Луны.
Миссия «Чанъэ-7» планируется к запуску во втором полугодии 2026 года. Основная цель — научные исследования в районе Южного полюса Луны.