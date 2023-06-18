Российский производитель электроники поддержал запрет параллельного импорта техники Samsung

Мельников заявил, что ситуация изменилась с прошлого года, и больше нет необходимости в широком ассортименте продукции для параллельного импорта.

Он подчеркнул, что и как IT-дистрибьютор, и как российский производитель электроники они поддерживают инициативу по сокращению списка параллельного импорта. Мельников также сообщил, что на российском рынке сейчас есть официальные поставщики различных азиатских, европейских и американских брендов, а китайские производители смартфонов успешно конкурируют в данном сегменте рынка.

Исключение определенных брендов из параллельного импорта позволит им самим решать, хотят ли они работать в России, обеспечивая при этом защиту потребителей посредством гарантий, сервисной поддержки и других преимуществ.