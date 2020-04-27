Российский противолодочный самолёт «подкрался» к авианосцу США

Как уточняет «Российская газета», ролик был снят с борта противолодочного самолёта Ил-38 Тихоокеанского флота. Он смог подобраться к атомному авианосцу George Washington. Самолёт прошёл мимо корабля на довольно близком расстоянии.

Пользователь YouTube, опубликовавший видео, отмечает, что «в этот раз партнёры по каким-то причинам проспали совсем уже тихоходный противолодочник Ил-38 и смогли выполнить перехват наших всего в 30 км от авианосца».

Во время перехвата, впрочем, лётчики, как отмечается, вели себя профессионально. «Российская газета» отмечает, что судя по надписям и эмблемам на сопровождение в спешке были подняты F/A-18 Hornet, а ещё F-15 .