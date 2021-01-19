Наука и технологии
Сегодня 14:36
Российский провайдер запустил сайт с круглосуточным доступом к уличным камерам наблюдения
Показаны известные места разных городов
Российский провайдер «ЭР-Телеком Холдинг», известный по бренду «Дом.ru», запустил сайт с круглосуточным доступом к уличным камерам наблюдения — «Россия в видео-онлайн». На нём можно будет посмотреть видеопоток с более 90 камер в 43 городах России.
Сейчас на сайте доступно несколько обзорных камер — например, с видом на Невский проспект в Санкт-Петербурге и на Репинский сквер в Москве. Трансляция работает круглосуточно.
Сообщается, что камеры видеонаблюдения могут выдержать суровые погодные условия, даже температуру до -40 градусов по Цельсию.
«ЭР-Телеком» сделал этот сайт на базе облачной услуги «Видеонаблюдение для бизнеса». Этим сервисом пользуется госсектор и бизнес. Клиенты могут на расстоянии контролировать производство, безопасность на объектах и т.п.