Российский провайдер запустил сайт с круглосуточным доступом к уличным камерам наблюдения

Сейчас на сайте доступно несколько обзорных камер — например, с видом на Невский проспект в Санкт-Петербурге и на Репинский сквер в Москве. Трансляция работает круглосуточно.

Сообщается, что камеры видеонаблюдения могут выдержать суровые погодные условия, даже температуру до -40 градусов по Цельсию.

«ЭР-Телеком» сделал этот сайт на базе облачной услуги «Видеонаблюдение для бизнеса». Этим сервисом пользуется госсектор и бизнес. Клиенты могут на расстоянии контролировать производство, безопасность на объектах и т.п.