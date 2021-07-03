Наука и технологии
Сегодня в 17:46
Российский ракетный катер помог украинскому рыболовецкому судну«Ивановец»
В Чёрном море терпело бедствие украинское рыболовецкое судно. Ему на помощь пришёл ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота.
Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России. Там рассказали, что в 01:27 был подан сигнал бедствия с судна ОД-2592 с портом приписки Очаков. На борту были четыре человека. Они сообщили, что у судна отказал двигатель, оно оказалось обесточено и находится в дрейфе.
Ракетный катер «Ивановец» принял сигнал бедствия на международном канале связи. Как и полагается, о ситуации сообщили в Национальный центр управления обороной, а он связался с украинскими властями.
Отмечается, что в районе бедствия помимо «Ивановца» находился и российский пограничный корабль «Безупречный».