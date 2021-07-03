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Российский ракетный катер помог украинскому рыболовецкому судну

«Ивановец»
В Чёрном море терпело бедствие украинское рыболовецкое судно. Ему на помощь пришёл ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота.
Российский ракетный катер помог украинскому рыболовецкому судну

Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России. Там рассказали, что в 01:27 был подан сигнал бедствия с судна ОД-2592 с портом приписки Очаков. На борту были четыре человека. Они сообщили, что у судна отказал двигатель, оно оказалось обесточено и находится в дрейфе.

Ракетный катер «Ивановец» принял сигнал бедствия на международном канале связи. Как и полагается, о ситуации сообщили в Национальный центр управления обороной, а он связался с украинскими властями.

Отмечается, что в районе бедствия помимо «Ивановца» находился и российский пограничный корабль «Безупречный».