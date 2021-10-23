Российский ракетный комплекс «Искандер-Э» продемонстрировал точность стрельбы

Наука и технологии
Сегодня в 13:44
1 мин.
Российский ракетный комплекс «Искандер-Э» продемонстрировал точность стрельбыИностранному заказчику
Индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев заявил, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э» показал высокую точность на стрельбах у иностранного заказчика.
В качестве мишени на стрельбище выступал квадрат 30 на 30 метров. На нём были установлены элементы старой военной техники. «Искандер-Э» запустил баллистическую ракету по мишени. Она преодолела 180 километров и попала точно в перекрестие. Попадание подтвердили камеры.
«Продукция предприятий "Ростеха" в очередной раз зарекомендовала себя с исключительно положительной стороны», — добавил Оздоев.
На стрельбах присутствовали представители заказчика. Кто именно приобретает «Искандер-Э», не сообщается. Известно, что покупателями комплекса уже были Армения и Алжир. Предполагалось, что «Искандер-Э» могут купить Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Иран, Сирия, Саудовская Аравия и ОАЭ.
Источник: РИА Новости