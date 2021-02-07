Наука и технологии
Сегодня в 15:01
Российский ракетный комплекс отразил атаку дронов в Крыму
Защитил С-400
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» отразил атаку дронов на позиции С-400 в Крыму. Это произошло во время учений.
Об этом рассказали в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). По плану учений условный противник использовал для атаки позиций С-400 «Триумф» беспилотники. Расчёты комплекса «Панцирь-С1» обнаружили их, идентифицировали и уничтожили на безопасном расстоянии.
Сообщается, что цели и их характеристики сымитировали электронным способом. Учение проходило на Черноморском флоте. Применялись расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» из состава зенитно-ракетного полка ЮВО на территории Крымского полуострова.
Комплекс «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. С-400 же — это зенитная ракетная система дальнего действия.