Российский ракетный комплекс отразил атаку дронов в Крыму

Об этом рассказали в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). По плану учений условный противник использовал для атаки позиций С-400 «Триумф» беспилотники. Расчёты комплекса «Панцирь-С1» обнаружили их, идентифицировали и уничтожили на безопасном расстоянии.

Сообщается, что цели и их характеристики сымитировали электронным способом. Учение проходило на Черноморском флоте. Применялись расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» из состава зенитно-ракетного полка ЮВО на территории Крымского полуострова.

Комплекс «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. С-400 же — это зенитная ракетная система дальнего действия.