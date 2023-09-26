Российский разработчик ИБ систем рассказал о росте числа атак на умные устройства

Интернет вещей (IoT) становится все популярнее, но с ростом числа смарт-устройств, которыми мы управляем через интернет, растёт и уровень угроз безопасности. За первую половину текущего года количество атак на такие устройства в мире увеличилось на половину, предупреждает компания «Солар».

Умные гаджеты, такие как умные бытовые приборы, дистанционно подключаются к сети, и это делает их уязвимыми перед атаками злоумышленников. Чаще всего, атакующие взламывают умные устройства, чтобы использовать их в качестве ботнетов для DDoS-атак на компьютерные системы организаций.

Однако есть способы уменьшить риски. Владельцам умных устройств рекомендуется сменить стандартные логины и пароли на сложные, активировать автообновление программного обеспечения и регулярно обновлять операционные системы, чтобы защитить свои IoT-гаджеты от потенциальных атак.