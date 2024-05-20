Российский разработчик «Убеги от меня. Александра» показал трейлер игры

Инди-студия Terrabyte Games выпустила первый трейлер игры «Убеги от меня. Александра». Главной героиней игры стала Дарья Островская, известная игровая журналистка и блогерша.

В трейлере показаны основные моменты игры, где Александра должна выбраться из дома похитителя. История начинается с того, что Александра идёт в клуб вместе с подругой на её день рождения. В клубе она знакомится с Эриком и потом оказывается прикованной в доме похитителя. Она должна решить различные головоломки, чтобы выбраться.

Уникальность игры заключается в том, что все взаимодействие с игроком происходит через фитнес-браслет и телефон. В игре будут доступны различные инструменты, такие как фонарик, инвентарь и шагомер, представленные в гаджете.

Демо-версия игры выйдет в мае 2024 года. Пока точная дата полноценного релиза неизвестна, но игру уже можно добавить в список ожидаемых в Steam или VK Play.